Trucco matrimonio da sposa fai da te | la guida definitiva

Due amiche si preparano a celebrare il loro matrimonio quest’anno, con modalità diverse: una ha optato per una cerimonia intima in una destinazione esotica, mentre l’altra ha scelto di sposarsi nei pressi di Milano. In vista di questi eventi, molte spose stanno valutando di realizzare da sole il trucco per il giorno delle nozze, seguendo tutorial e guide online. La scelta del trucco fai da te sta diventando sempre più popolare tra chi desidera risparmiare o personalizzare in modo unico il proprio look.

Ho due amiche che si sposano quest’anno. Una ha scelto una cerimonia intima in una destinazione esotica, mentre l’altra vicino a Milano. Cos’hanno in comune le loro storie? Entrambe avranno un trucco matrimonio sposa fai da te. Come Alexandra Saint Mleux, per il matrimonio con Charles Leclerc, del resto. L’amica che va alle Maldive a sposarsi ha già avuto problemi a trovare un fotografo che facesse delle foto dignitose, quindi l’idea di trovare anche un make up artist matrimoni in loco non è esistita nemmeno in forma embrionale. La seconda invece, mi chiama disperata dopo ogni prova trucco che somiglia al trailer di un film dell’orrore. Potrei avere il dubbio che è lei che non riesce a spiegarsi, ma so che ha una bacheca Pinterest con quello che vuole, quindi il problema è il professionista che non ascolta.🔗 Leggi su Amica.it

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Mai più dal parrucchiere: con questo trucco fai da te i tuoi capelli saranno sempre perfettiLa combinazione di prodotti studiati per la laminazione fa sì che anche chi è alle prime armi possa ottenere risultati sorprendenti.

Matrimonio Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux, la sposa ha realizzato da sola il trucco. Sui social ha scritto: «Make-up by me»Per il suo grande giorno, la sposa ha deciso di brillare indossando un sinuoso abito tempestato di lustrini e optando per un beauty look ad alto...

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