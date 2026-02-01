Arrivano le nuove Birkenstock da matrimonio, candide e con le perle. Sono pensate per chi preferisce il comfort ai tacchi alti, ma non vuole rinunciare a un tocco elegante. La scelta tra stile e comodità potrebbe diventare più semplice con questa novità, che punta a soddisfare le spose che odiano i tacchi ma vogliono comunque essere chic.

Il dilemma che affligge quasi ogni sposa sta per essere risolto da una collaborazione inaspettata. Da una parte c’è il desiderio di svettare su tacchi vertiginosi, dall’altra il terrore di non arrivare al taglio della torta a causa dei piedi doloranti. La risposta arriva da Birkenstock, che ha deciso di abbattere l’ultimo tabù della moda nuziale lanciando una collezione pensata per chi mette il comfort al primo posto, senza però rinunciare al lusso. Per questa sfida, il colosso dei sandali tedeschi ha unito le forze con Danielle Frankel, una delle designer nuziali più innovative del momento. Il risultato è una linea che prende le forme classiche che tutti conosciamo, nate originariamente per il benessere del piede, e le trasforma in piccoli capolavori di sartoria. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Arrivano le Birkenstock da matrimonio: candide e con le perle (per chi odia i tacchi alti)

