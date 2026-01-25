Roma | in fiamme presepe nella parrocchia di San Giacomo a via del Corso evacuata chiesa

Questa mattina, un incendio si è sviluppato all’interno della parrocchia di San Giacomo, in via del Corso a Roma. La chiesa è stata evacuata per motivi di sicurezza. Sul posto, le squadre di emergenza stanno intervenendo per domare le fiamme e valutare i danni. La situazione è sotto controllo e non sono state segnalate persone ferite.

Questa mattina, un incendio è divampato all'interno della parrocchia di San Giacomo, situata in via del Corso a Roma. L'episodio si è verificato poco dopo le 10, quando le fiamme, che si ritiene siano state causate da un cortocircuito, hanno avvolto il presepe allestito nella chiesa. Intervento dei Vigili del Fuoco. Immediatamente dopo l'allerta, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a evacuare le persone presenti all'interno della parrocchia e a spegnere l'incendio. Le operazioni di soccorso si sono svolte in tempi rapidi, evitando così conseguenze più gravi.

