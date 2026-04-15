Masters of the Universe per il popcorn busket viene scelto Skeletor | caccia alla collezione tra fan

Per il lancio del nuovo film di Masters of the Universe, il merchandising si concentra sulla figura di Skeletor interpretato da Jared Leto. Tra i vari gadget, un cestello da popcorn è diventato subito un oggetto da collezione molto ricercato dai fan. La scelta di rappresentare il personaggio principale con questa referenza ha attirato l’attenzione di appassionati e collezionisti. Il prodotto è disponibile in edizione limitata e sta già facendo parlare di sé nel mondo dei collezionisti.

Con Masters of the Universe, per il merchandising del nuovo film hanno puntato tutto sulla figura di Jared Leto nei panni di Skeletor, presentando un cestello da popcorn che è già oggetto da collezione ambito tra i fan. Il nuovo film di Masters of the Universe punta anche sul merchandising: secchielli per popcorn, spade e gadget da collezione ispirati a He-Man e Skeletor invadono le sale, trasformando l'esperienza al cinema in un evento immersivo per i fan. Popcorn, potere e nostalgia: il merchandising che ridefinisce l'esperienza in sala Non si tratta più solo di snack: l'universo di Masters of the Universe entra nei cinema con una linea di merchandising che trasforma ogni spettatore in un potenziale collezionista.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Masters of the Universe, per il popcorn busket viene scelto Skeletor: caccia alla collezione tra fan Notizie correlate Masters of the Universe viene paragonato a Thor: Ragnarok nei test screening: fan preoccupatiC'è un momento, nella vita di ogni reboot, in cui il destino si gioca lontano dai riflettori: nelle sale prova. Leggi anche: Masters of the Universe, Jared Leto voleva "osare al massimo" nei panni di Skeletor Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Masters of the Universe: le origini e la storia dalle figure ai film; He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction è stato rinviato, nuovo periodo di uscita; Masters of the Universe, prime reazioni lo avvicinano a Thor: Ragnarok?; He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction rimandato a fine estate. Masters of the Universe, per il popcorn busket viene scelto Skeletor: caccia alla collezione tra fanCon Masters of the Universe, per il merchandising del nuovo film hanno puntato tutto sulla figura di Jared Leto nei panni di Skeletor, presentando un cestello da popcorn che è già oggetto da collezion ... movieplayer.it He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction rimandato a fine estateNon è stata rivelata una data specifica, ma il tempo extra sarà usato per perfezionare il gioco e offrire un'esperienza degna dei ... gamereactor.it He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction è stato rinviato all’estate per ottimizzazioni finali. Non c'è dunque una data di uscita precisa, ma quello che è certo è che il gioco non arriverà il 28 aprile come era stato annunciato in preced - facebook.com facebook In questi giorni si sta dibattendo circa la presenza di Jannik SINNER nel “Mutua Madrid Open”, quarto evento Masters 1000 della stagione. L’attuale numero uno al mondo, dopo essersi imposto con autorevolezza nel torneo di Monte Carlo, si è preso qualche x.com