C'è un momento, nella vita di ogni reboot, in cui il destino si gioca lontano dai riflettori: nelle sale prova. È lì che il nuovo Masters of the Universe oscilla tra nostalgia anni '80 e linguaggio contemporaneo. Le prime reazioni ai test screening di Masters of the Universe parlano di un film "colorato, ironico e sopra le righe", paragonato a Thor: Ragnarok. Il pubblico è incuriosito, ma resta il dubbio: è davvero ciò che i fan di He-Man vogliono? Tra nostalgia e spettacolo: il tono che divide Il ritorno di Masters of the Universe sul grande schermo, sotto la regia di Travis Knight, si trova in quella fase delicata in cui ogni dettaglio può fare la differenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Masters of the Universe viene paragonato a Thor: Ragnarok nei test screening: fan preoccupati

Sony pubblica il trailer di Masters of the Universe, film che porta i fan negli anni ’80Sony Pictures ha diffuso il trailer ufficiale di Masters of the Universe, film che riporta sul grande schermo uno dei franchise più rappresentativi...

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