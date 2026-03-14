A Brescello si svolge una cerimonia in onore di Van Gogh, mentre a Bagnolo si esibisce Lodo Guenzi sul palco. Nel Reggiano sono in programma vari eventi teatrali questa sera, tra cui una rappresentazione al teatro Cervi di Brescello. La giornata vede anche altri appuntamenti dedicati alle arti performative in diverse località della provincia.

Diversi gli appuntamenti di teatro stasera nel Reggiano. Al teatro Cervi di Brescello viene proposto uno spettacolo dedicato all’artista Vincent Van Gogh, con un racconto monografico di Francesco Lenzini (foto), accompagnato dalle musiche dal vivo di Edoardo Ponzi e Giorgio Genta, oltre che da celebri capolavori del maestro olandese. La storia poetica e commovente di un pittore incompreso diventato uno degli astri più luminosi del panorama artistico mondiale. Prenotazioni e biglietti al teatro Cervi oppure disponibili sul circuito Vivaticket. Al teatro di Bagnolo stasera alle 21 c’è invece " Toccando il vuoto ", da un testo di Joe Simpson, con Lodo Guenzi, Eleonora Giovanardi, Giovanni Anzaldo e Matteo Gatta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Brescello si omaggia Van Gogh. Lodo Guenzi sul palco a Bagnolo

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