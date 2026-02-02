Fondi della Comunità montana chiesto il rinvio a giudizio per Quadrini e altri indagati

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Quadrini e altri indagati coinvolti nella gestione dei fondi della Comunità montana di Arce. Secondo le accuse, alcuni di loro avrebbero usato risorse e strutture dell’ente per fini che non centrano nulla con il lavoro istituzionale, anche per motivi personali e politici. L’udienza preliminare si terrà nelle prossime settimane.

Secondo la Procura di Cassino, le risorse dell’ente sarebbero state utilizzate per finalità estranee agli scopi istituzionali. L’inchiesta è coordinata dal pm Alfredo Mattei. Avrebbe utilizzato risorse economiche e strutture della Comunità montana di Arce per finalità estranee agli scopi istituzionali dell’ente, anche di natura personale e politica. È questa, in sintesi, l’ipotesi al centro dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Cassino, che ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per Gianluca Quadrini, ex presidente della Comunità montana, e per altri soggetti ritenuti coinvolti a vario titolo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

