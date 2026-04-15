Massimiliano Gallo presenta il film La Salita al Teatro Ricciardi

Da casertanews.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Ricciardi di Capua ospiterà giovedì 16 aprile alle 21:00 Massimiliano Gallo, attore e regista noto nel panorama italiano. La serata sarà dedicata alla presentazione del film

Il Teatro Ricciardi di Capua è pronto ad accogliere uno dei volti più intensi e amati del cinema e del teatro italiano: Massimiliano Gallo, attore e regista di grande sensibilità artistica, sarà ospite giovedì 16 aprile alle ore 21:00 per una serata speciale all’insegna del cinema e dell’incontro.🔗 Leggi su Casertanews.it

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