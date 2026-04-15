Massese Zuffa nel tunnel Attenzione alle squalifiche

Dopo la sconfitta interna contro il Cenaia, la squadra della Massese si prepara a cambiare rotta. La partita si è conclusa con una sconfitta che ha portato a tre punti in meno in classifica. Ora, si attende la decisione del giudice sportivo, che potrebbe infliggere squalifiche a qualche giocatore. La squadra cerca di reagire e di riprendere il cammino in campionato.

La Massese deve provare subito a voltare pagina dopo il doloroso ko interno contro il Cenaia. Una partita che dopo il danno dei tre punti persi potrebbe portare anche la beffa degli strali del giudice sportivo. All’assenza di Bigini, espulso sul finale di gara, rischiano, infatti, di aggiungersi anche quelle di altri due giocatori. Galeotto sarebbe quanto accaduto nel tunnel durante il tragitto che riportava le due squadre negli spogliatoi. Lì alcuni dei protagonisti in campo si sarebbero scambiati alcuni colpi proibiti. Una zuffa generata, sembra, da provocazioni del Cenaia. Fatto sta che i due giocatori della Massese finiti nel referto arbitrale parrebbero essere Barsottini e Lucaccini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Massese Zuffa nel tunnel. Attenzione alle squalifiche Leggi anche: Esonero certificazioni unica per i forfettari nel 2026, attenzione alle eccezioni Cina nel caos, tra squalifiche a vita e penalizzazioniRoma, 24 febbraio 2026 – Il campionato cinese inizierà il 6 marzo, ma la classifica già vede alcune squadre con penalizzazioni ai nastri di partenza.