Esonero certificazioni unica per i forfettari nel 2026 attenzione alle eccezioni
Nel 2026, i lavoratori forfettari saranno esonerati dall’obbligo di presentare la certificazione unica. La norma, approvata con il Dlgs. 12024 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, prevede questa novità per gli anni futuri. Tuttavia, sono previste alcune eccezioni che potrebbero riguardare specifiche situazioni o categorie di contribuenti. La modifica interessa tutti coloro che operano con il regime forfettario e si applica a partire dal prossimo anno.
A distanza di oltre due anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dlgs. 12024 ( decreto Semplificazioni ), i cui effetti sulla CU si sono potuti osservare dallo scorso anno, l’ esonero dall’invio della certificazione unica per i soggetti in regime forfettario e dei minimi è ormai una realtà consolidata nel calendario fiscale. Quella che inizialmente era stata accolta come una riforma d’impatto, oggi rappresenta la normalità operativa per i sostituti d’imposta. Il meccanismo, che poggia sull’estensione generalizzata della fatturazione elettronica, ha permesso all’Agenzia delle Entrate di automatizzare l’acquisizione dei dati reddituali tramite il Sistema di Interscambio (SdI). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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