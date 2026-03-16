Esonero certificazioni unica per i forfettari nel 2026 attenzione alle eccezioni

Nel 2026, i lavoratori forfettari saranno esonerati dall’obbligo di presentare la certificazione unica. La norma, approvata con il Dlgs. 12024 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, prevede questa novità per gli anni futuri. Tuttavia, sono previste alcune eccezioni che potrebbero riguardare specifiche situazioni o categorie di contribuenti. La modifica interessa tutti coloro che operano con il regime forfettario e si applica a partire dal prossimo anno.