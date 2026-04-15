Massaggi sotto i vestiti alle nipotine | condannato per abusi sessuali

Un uomo di 54 anni è stato condannato a sei anni e quattro mesi di reclusione per aver commesso abusi sessuali su quattro nipoti. La sentenza è stata emessa dopo che le accuse sono state confermate dalle testimonianze delle vittime, che hanno raccontato di aver subito massaggi sotto i vestiti. Il processo si è concluso con la condanna dell'imputato, che non si è opposto alla sentenza.