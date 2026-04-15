Massaggi sotto i vestiti alle nipotine | condannato per abusi sessuali
Un uomo di 54 anni è stato condannato a sei anni e quattro mesi di reclusione per aver commesso abusi sessuali su quattro nipoti. La sentenza è stata emessa dopo che le accuse sono state confermate dalle testimonianze delle vittime, che hanno raccontato di aver subito massaggi sotto i vestiti. Il processo si è concluso con la condanna dell'imputato, che non si è opposto alla sentenza.
È stato condannato a sei anni e quattro mesi di reclusione per abusi sessuali. Il caso riguarda un 54enne, accusato da quattro nipoti. I fatti risalgono a diversi anni fa: al centro dell'accusa ci sono dei massaggi che lo zio aveva fatto alle bambine, sotto i vestiti. L'uomo - padre di due figli.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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