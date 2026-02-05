Abusi sessuali sulle alunne delle elementari | maestro di musica condannato a 11 anni

Il giudice di Milano ha condannato a 11 anni un insegnante di musica di 45 anni, originario di Caserta. L’uomo è stato riconosciuto colpevole di aver abusato sessualmente di sette bambine di una scuola elementare nel capoluogo lombardo. La sentenza arriva dopo un procedimento durato mesi, in cui le vittime hanno raccontato le proprie esperienze.

Undici anni di reclusione. Il gup di Milano, Domenico Santoro, ha condannato un maestro di musica, 45enne originario della provincia di Caserta, per violenza sessuale aggravata su sette alunne di una scuola elementare di Milano. Il giudice del processo con rito abbreviato ha condannato l'uomo a.

