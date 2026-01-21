Un insegnante di Livorno è stato condannato a nove anni e mezzo di reclusione per aver abusato sessualmente di due studentesse disabili. La condanna, per violenza sessuale pluriaggravata e pornografia minorile, è stata pronunciata in seguito alle accuse emerse. L’istituto ha sospeso l’insegnante, che rimane sotto procedimento penale. La vicenda evidenzia l’importanza di tutela e controlli nelle scuole a protezione degli studenti più vulnerabili.

LIVORNO – Era accusato di aver abusato sessualmente di due studentesse disabili. Per questo il professore di una scuola livornese è stato condannato a nove anni e mezzo per violenza sessuale pluriaggravata e pornografia minorile. A far partire l’inchiesta della procura di Livorno, nel 2024, la denuncia del dirigente, a seguito delle segnalazioni del personale della scuola. I carabinieri hanno poi rinvenuto nel cellulare dell’uomo diversi “video dal contenuto sessualmente esplicito”. Così è scattata la misura cautelare in carcere per il docente che si trova ancora agli arresti domiciliari. La sentenza non è ancora definitiva, essendo una decisione di primo grado, e il professore come prevede la legge, in via cautelare è stato sospeso dall’insegnamento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Abusi sessuali su studentesse disabili di Livorno: professore condannato a 9 anni e mezzo. Sospeso dall’insegnamento

