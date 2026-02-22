Massacra di botte la madre la sera del suo 20esimo compleanno | fugge in auto e si getta in mare a Civitanova Un video riprende la scena

Un giovane ha aggredito la madre durante la cena del suo 20° compleanno, scatenando un violento alterco. Dopo aver lasciato la casa in fretta, ha preso l’auto e si è diretto verso il porto di Civitanova, dove è stato ripreso dalle telecamere mentre si gettava in mare. La scena ha attirato l’attenzione di testimoni, i quali hanno chiamato le forze dell’ordine. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’episodio.

CIVITANOVA Litiga con la madre e la picchia durante la cena per il suo ventesimo compleanno, scompare da casa e poi viene immortalato dalle telecamere del porto di Civitanova mentre si butta in mare. Ore di grandissima apprensione per un giovane di Pollenza, Riccardo Merkuri, le cui ricerche sono in corso da ieri pomeriggio. Al lavoro i vigili del fuoco del nucleo sommozzatori di Teramo insieme a Guardia costiera e carabinieri. La speranza è che, magari, il giovane sia riemerso in un altro punto del bacino portuale e poi si sia allontanato in stato di choc, lo stesso con cui aveva lasciato la sua abitazione. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Toscana | Massacra di botte una 16enne e manda le foto intime agli amici - facebook.com facebook

Livorno, massacra di botte una 16enne e manda le foto intime agli amici x.com