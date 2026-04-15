Massa uno dei tre fermati per il pestaggio | Bongiorni ha dato una testata al mio amico

A Massa, uno dei tre fermati per il pestaggio ha dichiarato che un uomo avrebbe colpito con una testata un suo amico. La versione dei fatti fornita da uno degli arrestati modifica la ricostruzione dello scontro avvenuto davanti a un locale pubblico, che si è concluso con un episodio drammatico. La polizia ha arrestato i tre coinvolti e sta indagando sulla dinamica dell’accaduto.

Emergono nuovi dettagli sul pestaggio costato la vita a Giacomo Bongiorni, ucciso a Massa nella serata dell'11 aprile. A fornirli è Eduard Carutasu, uno dei due maggiorenni finiti in carcere, durante l'interrogatorio davanti al Gip. Una ricostruzione che potrebbe incidere sul quadro delle responsabilità. Secondo il racconto, tutto sarebbe partito da un episodio banale. Dopo che i ragazzi hanno raccolto dei vetri di una bottiglia sarebbe nata una discussione tra il gruppo di giovani e la vittima. Una tensione che, almeno inizialmente, sembrava essersi esaurita. La situazione però sarebbe degenerata poco dopo. Bongiorni infatti sarebbe tornato indietro e avrebbe "assestato una testata a uno", mentre il cognato "si è fatto sotto".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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