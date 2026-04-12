Aggressione mortale in piazza a Massa | muore 47enne davanti agli occhi del figlio

Una notte di violenza ha portato alla morte di un uomo di 47 anni in piazza Felice Palma a Massa. La vittima è stata colpita mortalmente durante un episodio che si è svolto davanti agli occhi del suo figlio. La scena si è verificata nel cuore della città, lasciando sconvolta la comunità locale. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, senza al momento fornire ulteriori dettagli.

MASSA – Una notte di violenza inaudita ha sconvolto il centro di Massa, trasformando piazza Felice Palma nel teatro di una tragedia che ha lasciato senza fiato l’intera città. Intorno all’1,30 di notte, un uomo di 47 anni è morto in seguito a un’aggressione brutale che sarebbe avvenuta sotto gli occhi del figlio di appena 11 anni. Secondo le prime e frammentarie ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato accerchiato da un gruppo composto da 4 o 5 persone, ancora non identificate, che lo avrebbero colpito facendolo cadere violentemente a terra. L’impatto della testa sull’asfalto è stato fatale: l’uomo è andato immediatamente in arresto cardiaco. I soccorsi, scattati in pochi minuti con l’invio dell’automedica di Massa, hanno trovato una situazione disperata.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Aggressione mortale in piazza a Massa: muore 47enne davanti agli occhi del figlio Precipita in un canalone, muore a 25 anni davanti agli occhi dell'amicoUn altro dramma sulle montagne lombarde: un ragazzo di 25 anni, residente nel Milanese, ha perso la vita domenica mattina dopo essere scivolato e... Malore sulla pista da sci, 70enne muore davanti agli occhi degli amiciASIAGO (TREVISO) - Un uomo di 70 anni stava sciando insieme agli amici quando è stato colto da un malore che l'ha ucciso davanti agli amici.