Mascali via Carlino riparte | 150mila euro per la sicurezza stradale

A Mascali sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale in via Carlino, una strada che collega il centro abitato alle zone collinari di Santa Venera, Nunziata e San Antonino. L’intervento, finanziato con 150mila euro, mira a migliorare la sicurezza stradale e la viabilità lungo questa arteria. I lavori prevedono il ripristino della pavimentazione e l’installazione di nuovi dispositivi di sicurezza.

L’amministrazione di Mascali ha avviato i cantieri per il rifacimento del manto stradale in via Carlino, arteria vitale che garantisce il collegamento tra il centro abitato e le zone collinari di Santa Venera, Nunziata e San Antonino. L’intervento, che mira a risolvere i problemi di percorribilità causati dall’usura e dagli agenti atmosferici, prevede la rimozione dello strato superficiale esistente tramite scarifica e la successiva stesa del nuovo bitume. I lavori, affidati a una ditta specializzata, dovrebbero concludersi nel giro di sette giorni. Investimenti mirati per la sicurezza della viabilità collinare. Il piano di manutenzione straordinaria dell’ente locale si attua attraverso un impegno economico complessivo di circa 150 mila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mascali, via Carlino riparte: 150mila euro per la sicurezza stradale Notizie correlate Al via il restyling di via Carlino a Mascali: lavori in una settimana per eliminare buche e dislivelli della strada collinareHanno preso il via a Mascali i lavori di bitumazione di via Carlino, spina dorsale che collega il centro cittadino con le popolose frazioni collinari... Sala: 71 nuovi lampioni, 150mila euro per sicurezzaNel territorio del Forese, la frazione di Sala si prepara a vivere una notte più luminosa e sicura.