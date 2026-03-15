A Sala, frazione del Forese, sono stati installati 71 nuovi lampioni lungo via Vetreto, con un investimento di 150 mila euro destinato a migliorare la sicurezza notturna. I lavori sono stati completati e l’intervento ha riguardato una tratta di oltre due chilometri, rendendo più illuminata e sicura la zona durante le ore serali e notturne.

Nel territorio del Forese, la frazione di Sala si prepara a vivere una notte più luminosa e sicura. I lavori per l’illuminazione notturna in via Vetreto sono terminati, coprendo oltre due chilometri con un investimento di 150mila euro. L’intervento ha portato all’installazione di 71 nuovi lampioni e tre quadri elettrici, garantendo visibilità per residenti e passanti. L’impianto è alimentato da linea aerea, evitando scavi che potrebbero danneggiare i canali irrigui locali come il Canale Emiliano-Romagnolo e il canale Fossalta del Rigoncello. Una soluzione tecnica che rispetta le infrastrutture idriche storiche. La scelta progettuale ha privilegiato la salvaguardia dei sistemi idrici esistenti nella zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sala: 71 nuovi lampioni, 150mila euro per sicurezza

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