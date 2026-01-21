Darsena invasa dai rifiuti | al via la bonifica

L’Autorità Portuale di Fiumicino ha annunciato l’avvio dei lavori di bonifica della Darsena, che è stata recentemente interessata da un’intensa presenza di rifiuti a seguito della mareggiata. L’intervento, programmato per giovedì 22 gennaio, mira a ripristinare la sicurezza e la pulizia dell’area, rispondendo alle richieste dell’amministrazione comunale e alle esigenze di tutela ambientale del territorio.

Fiumicino, 21 gennaio 2026 – “Domai, giovedì 22 gennaio l’Autorità Portuale competente in materia, dopo le sollecitazioni arrivate dall’amministrazione comunale, avvierà i lavori per la bonifica della Darsena di Fiumicino invasa da innumerevoli rifiuti arrivati dopo la mareggiata dei giorni scorsi”. Lo scrive sui suoi canali social il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini. “Un intervento auspicato e celere da parte dell’ente – prosegue – che ringraziamo per la solerzia. Un problema ciclico che colpisce il nostro territorio e sul quale purtroppo non abbiamo competenza. Significa che questi interventi non possiamo farli noi, per norma di legge.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Raccolta a rilento e Palermo rischia di essere invasa dai rifiuti, la Rap: "Ci sono le assemblee dei lavoratori" Vigili del fuoco ancora al lavoro per la bonifica all’impianto dei rifiuti di GrossetoI vigili del fuoco di Grosseto continuano le operazioni di bonifica presso l’impianto di smaltimento dei rifiuti delle Strillaie, ancora in corso in serata e nottata. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Invasa dai rifiuti, l’oasi ridotta a una discarica ogni fine settimana: Scene indecorose, via i cassonettiCurno (Bergamo) – L’ultimo episodio, quello che ha spinto l’amministrazione comunale ad adottare il pugno duro, è accaduto a Ferragosto, quando diversi avventori, dopo una giornata trascorsa all’aria ... ilgiorno.it FIUMICINO ONLINE – La darsena portuale di Fiumicino invasa da detriti e rifiuti: previsto per giovedì 22 gennaio l’intervento di pulizia superficiale dello specchio acqueo, su disposizione dell’Autorità Portuale. Leggi qui la notizia: https://www.fiumicino-online.it - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.