Martone Sobi | L' accesso ai farmaci migliora organizzando i processi di approvvigionamento

Un rappresentante di un'azienda farmaceutica ha affermato che migliorare l'accesso ai farmaci dipende dall'organizzazione dei processi di approvvigionamento. Ha sottolineato che si deve considerare sia un aspetto formale, rappresentato dai prontuari regionali e ospedalieri, sia un aspetto più pratico, cioè che il paziente possa effettivamente ottenere il farmaco di cui ha bisogno. La discussione si concentra sulla distinzione tra questi due livelli di accesso.

Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - "Sull'accesso al farmaco dobbiamo considerare un aspetto formale, quello dei prontuari regionali e ospedalieri, e uno sostanziale, di cura, quindi sul fatto che il paziente abbia effettivamente la disponibilità del farmaco. Questo dipende da dinamiche di approvvigionamento, quindi dinamiche che integrano punti di vista più relativi a un'organizzazione di processo che non a un bisogno clinico". Così Nicoletta Martone, Governmental Affairs and Patient Access Associate Director, Sobi Italy, intervenendo al convegno 'Adnkronos Q&A - Salute, prevenzione e risorse: le sfide', oggi a Roma....🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Martone (Sobi): "L'accesso ai farmaci migliora organizzando i processi di approvvigionamento" Notizie correlate Farmaci, ora è allarme approvvigionamento: «Rischi per i pazienti»Più di 8 miliardi di export nel 2025, il 35% del totale delle esportazioni della regione, con un incremento quasi del 10% sul 2024. Accesso ai farmaci e innovazione: la sfida dell’HTA europeoCosa: Una tavola rotonda istituzionale dedicata al nuovo regolamento europeo sulla valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA). Panoramica sull’argomento Martone (Sobi): L'accesso ai farmaci migliora organizzando i processi di approvvigionamentoSull'accesso al farmaco dobbiamo considerare un aspetto formale, quello dei prontuari regionali e ospedalieri, e uno sostanziale, di cura, quindi sul fatto che il paziente abbia effettivamente la dis ... adnkronos.com Farmaceutica: Martone (Sobi), ‘riforma per accesso equo a cure’Nel percorso verso la riforma della legislazione farmaceutica l’innovazione risiede nel garantire un accesso equo alla popolazione e se focalizziamo l’attenzione sulle malattie rare, questo obiettivo ... notizie.it