Sabato 18 aprile a Martina Franca si svolgerà un press tour legato all’EGO Food Fest, con la partecipazione di più di trenta persone tra chef, giornalisti, influencer e blogger specializzati nel settore enogastronomico. L’evento prevede l’arrivo di ospiti provenienti da diverse aree, che si muoveranno tra le varie location della città per scoprire e condividere le eccellenze gastronomiche locali.

Tarantini Time Quotidiano Saranno oltre trenta gli ospiti tra chef, giornalisti, influencer e blogger del settore enogastronomico attesi sabato 18 aprile a Martina Franca per un press tour organizzato nell’ambito di EGO Food Fest. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune e la Pro Loco, rientra nel programma del festival dedicato alla promozione del patrimonio enogastronomico pugliese. Il tour prenderà il via nel pomeriggio, intorno alle ore 16, con l’accoglienza a Palazzo Ducale da parte del sindaco Gianfranco Palmisano e dell’assessore Francesco Aquaro. Gli ospiti visiteranno il Palazzo Ducale, dove saranno guidati alla scoperta delle sale affrescate e della storia della famiglia Caracciolo, con la presenza di figuranti in abiti d’epoca.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Martina Franca, press tour di EGO Food Fest: arrivano chef e giornalisti

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