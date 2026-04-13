Taranto l’Ego Food Fest sfida il futuro | 70 chef per un patto etico

Dal 17 al 20 aprile, Taranto ospiterà l’Ego Food Fest, un evento che porterà in città 70 chef provenienti dalla regione e non solo. La manifestazione si svolgerà in vari spazi cittadini, con un programma dedicato a showcooking, degustazioni e incontri tematici. L’obiettivo dichiarato è promuovere una cucina più sostenibile e rispettosa dell’ambiente, attraverso una serie di iniziative e patteggiamenti etici tra professionisti del settore.

Dal 17 al 20 aprile, la città di Taranto diventerà il palcoscenico principale della cultura gastronomica pugliese con l’appuntamento dell’Ego Food Fest. L’evento, che si terrà presso l’Arena di Villa Peripato, vedrà la partecipazione di 70 maestri pizzaioli e chef, oltre a cinquanta produttori d’eccellenza, riuniti per dare voce alle tradizioni del territorio attraverso una visione innovativa del settore. Un impegno etico per trasformare il settore della ristorazione. L’edizione 2026 di questa manifestazione, che affonda le sue radici in un percorso durato quasi dieci anni, non si limiterà alla semplice esposizione di prodotti, ma punta a scuotere le fondamenta stesse del comparto culinario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taranto, l’Ego Food Fest sfida il futuro: 70 chef per un patto etico EGO Food Fest, Taranto al centro della scena gastronomicaTarantini Time QuotidianoTaranto ospiterà dal 17 al 20 aprile l’ottava edizione di EGO Food Fest, rassegna dedicata alla valorizzazione del... Sicilia Centrale: nasce il patto etico per salvare arte e naturaMartedì 7 aprile, presso i locali di SICILBANCA, è stato formalizzato un patto tra l’istituto di credito cooperativo, la Fondazione Sicana e le...