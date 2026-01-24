All' ospedale di Reggio Emilia arriva il robot da Vinci Xi la più avanzata piattaforma per la chirurgia robot-assistita

All'ospedale di Reggio Emilia è stato installato il robot da Vinci Xi, una delle piattaforme più avanzate per la chirurgia robot-assistita. Questo strumento non sostituisce il personale medico, ma ne potenzia le capacità, offrendo tecnologie all’avanguardia per interventi più precisi e sicuri. La presenza di questa tecnologia rappresenta un passo importante verso l’innovazione nel settore sanitario e il miglioramento delle cure ai pazienti.

Si tratta della più avanzata piattaforma per la chirurgia robot-assistita, che non sostituisce il sapere medico, ma lo potenzia, mettendo l’innovazione al servizio dell’intelligenza clinica e dell’esperienza dei chirurghi. Il sistema robotico da Vinci Xi - presentato questa mattina.🔗 Leggi su Parmatoday.it Ospedale di Terni, “svolta” per la chirurgia digestiva e l’obesità con il robot Da VinciL’ospedale di Terni amplia le proprie competenze nella chirurgia digestiva e nell’obesità patologica grazie all’introduzione stabile del robot Da Vinci. Ospedale di Terni, “svolta” per la chirurgia digestiva e l’obesità con il robot Da VinciL'ospedale di Terni introduce il robot Da Vinci nel trattamento dell'obesità patologica, segnando una svolta significativa nella chirurgia digestiva. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Un 2025 di successi per il G.O.M. di Reggio Calabria + 95.843 prestazioni per i pazienti, per un volume di produzione di +16 milioni rispetto al 2024; Mensa chiusa al Franchini. Sindacati e lavoratori in rivolta: L’ennesimo taglio alla sanità; Stop a cucina e mensa interne all’ospedale di Montecchio, scatta la mobilitazione; Proteste a Montecchio per la chiusura della cucina interna dell’ospedale. VIDEO. Prestazioni in crescita al Gom di Reggio nel 2025, +95.843Il Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria ha chiuso l'anno con un significativo incremento delle prestazioni e con una conseguente riduzione delle liste d'attesa con uno incremento compless ... ansa.it Un 2025 di successi per il GOM di Reggio Calabria + 95.843 prestazioni per i pazientiIl Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria chiude il 2025 con un forte aumento delle prestazioni, fa risultati da record ... ilmetropolitano.it Un 2025 fatto di impegno, sacrifici e importanti risultati, quello che ha appena salutato il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, che ha chiuso l’anno con un significativo incremento delle prestazioni e con una conseguente riduzione delle liste d’a - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.