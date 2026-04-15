Marta Fascina, ultima compagna di Silvio Berlusconi, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in cui ha commentato alcune vicende legate a Forza Italia. La politica ha espresso opinioni su Francesca Pascale, affermando che non ha importanza, e ha commentato le azioni dei Berlusconi, dichiarando che sono giuste. Le sue dichiarazioni si inseriscono nel quadro delle recenti questioni interne al partito.

Marta Fascina, ultima compagna di Silvio Berlusconi, ha parlato del rinnovamento di Forza Italia con Il Messaggero. “Questa è la direzione giusta serve un rinnovamento nel partito nel nome di Silvio. Tutto quello che fanno Marina e Piersilvio è giusto. E’ la direzione giusta da prendere. Ora servono volti nuovi”, aggiunge confermando comunque la fiducia della famiglia Berlusconi in Tajani. A chi parla di un avvicinamento di Francesca Pascale alla Famiglia Berlusconi risponde netta: “Io non voglio parlare di quella persona ma quell’ipotesi è stata smentita. Lei non conta niente”, conclude. Pascale replica: “Lei conta 20 mila euro al mese sulle spalle degli italiani”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marta Fascina su Francesca Pascale: “Non conta nulla”. E sui Berlusconi: “Giusto tutto quello che fanno”

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