Marquinhos guida il PSG | il segreto di Zeman per sconfiggere il Liverpool

Il Paris Saint-Germain ha raggiunto le semifinali di Champions League dopo aver vinto in trasferta contro il Liverpool ad Anfield Road. La squadra è stata guidata da Marquinhos durante questa partita decisiva, che ha permesso al club di qualificarsi tra le ultime quattro del torneo. La vittoria ha permesso al PSG di ottenere un risultato importante in un match molto combattuto.

Il Parigi ha conquistato un posto tra le ultime quattro squadre della Champions League dopo il successo ottenuto ad Anfield Road contro il Liverpool. Al termine dell’incontro, il leader del gruppo francese ha voluto riflettere sul percorso della squadra e sulle radici che hanno forgiato la sua crescita professionale in Europa. L’eredità tattica italiana nel DNA del capitano. Marquinhos, che ha guidato la difesa parigina nella notte inglese, ha rivendicato l’importanza fondamentale maturata durante la sua esperienza nel campionato italiano. Il difensore ha spiegato come il periodo trascorso a Roma nella stagione 20122013 sia stato il vero trampolino di lancio per la sua carriera internazionale, permettendogli di accedere ai vertici del calcio continentale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marquinhos guida il PSG: il segreto di Zeman per sconfiggere il Liverpool Marquinhos rifiuta l'Arabia Saudita: qual è il suo futuro al PSG?Nel contesto dinamico del calcio internazionale, il Paris Saint-Germain continua a fare affidamento su una figura chiave capace di definire i... Champions League, i risultati dei quarti di finale: il PSG domina il LiverpoolMilano, 8 aprile 2026 - Decisamente più netti i risultati di questi due quarti di finale di UEFA Champions League, con PSG e Atletico Madrid che...