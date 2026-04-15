Marito e moglie idraulici indagati per truffa ed estorsione | a Gorle sequestrati 200mila euro e un Suv

A Gorle, un uomo e una donna, entrambi idraulici, sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di truffa ed estorsione. Durante le indagini sono stati sequestrati circa 200mila euro e un veicolo di lusso. La denuncia presentata parla di pratiche ingannevoli, minacce e richieste di denaro con metodi coercitivi, coinvolgendo clienti di diverse province, tra cui anziani e persone con disabilità.

Gorle. Chi ha presentato denuncia parla di imbrogli, intimidazioni, estorsioni. Con questi metodi, avrebbero raggirato una sfilza di clienti tra le province di Brescia e Mantova, compresi quattro anziani e una persona con disabilità. Secondo la Guardia di Finanza di Brescia, dietro queste truffe ci sarebbe una coppia di idraulici bergamaschi: marito e moglie con base operativa a Gorle. Su disposizione della Procura, le fiamme gialle hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo “per sproporzione”, mettendo sotto vincolo circa 197.375 euro in contanti trovati durante una perquisizione, oltre a un Suv di recente immatricolazione dal valore superiore ai 50 mila euro.🔗 Leggi su Bergamonews.it Truffe ed estorsioni dopo gli interventi idraulici urgenti: due indagati, sequestro per 200mila euroBrescia, 14 aprile 2026 – Firme su preventivi in bianco, minacce e pure diffide legali. Pretende 1.000 euro in nero per lavori da 50: idraulico indagato per truffa, sequestrati 200mila euroUn idraulico e la sua coniuge, nonché dipendente, sono indagati dalla guardia di finanza di Brescia per truffe ed estorsioni.