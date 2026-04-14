Truffe ed estorsioni dopo gli interventi idraulici urgenti | due indagati sequestro per 200mila euro

Nella giornata del 14 aprile 2026, a Brescia, le forze dell’ordine hanno avviato indagini su un'impresa di interventi idraulici urgenti coinvolta in casi di truffa e estorsione. Sono stati iscritti nel registro degli indagati due persone, tra cui il legale rappresentante e il coniuge, anche dipendente dell’azienda. Sono stati sequestrati circa 200mila euro e si indaga su presunti comportamenti illegali come firme su preventivi in bianco e minacce legali.

Brescia, 14 aprile 2026 – Firme su preventivi in bianco, minacce e pure diffide legali. Così si sarebbero mossi il legale rappresentante e il coniuge (anche dipendente) di un’impresa operante nel settore degli interventi idraulici urgenti finita nel mirino della Guardia di Finanza di Brescia. Per questo le Fiamme gialle, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di 197.375 euro in contanti e un'auto di recente immatricolazione del valore commerciale di circa 50.000 euro. I due sono indagati. L'indagine nasce da numerose denunce presentate da diverse persone tra cui quattro anziani e un disabile, residenti nelle province di Brescia e Mantova, di truffe ed estorsioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffe ed estorsioni dopo gli interventi idraulici urgenti: due indagati, sequestro per 200mila euro Perugia, polizia individua presunta setta dedita a truffe ed estorsioniUna presunta setta all'interno della quale sarebbe stata costituita un'associazione per delinquere finalizzata a commettere una "serie indeterminata"... Campiglia Marittima | Dieci anni di furti, truffe, droga ed estorsioni: arrestato 46enneL'uomo è stato trasferito in carcere dove dovrà scontare una pena di sei anni oltre a pagare una multa di quasi 8mila euro Dieci anni di furti,... Truffe dei subagenti: le assicurazioni pagano sempre i danni L’impresa di assicurazione risponde dei soldi spariti o mai investiti dal subagente, anche s... - facebook.com facebook Clonato il numero dei carabinieri, raffica di truffe con la nuova frontiera dei raggiri x.com