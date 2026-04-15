Mario Andreose in anteprima regionale presenta il suo libro a I Colloqui dell' Abbazia
Venerdì 17 alle 18, presso un'abbazia, si svolgerà il quarto incontro della rassegna “I Colloqui dell’Abbazia”. Durante l’evento, lo scrittore Mario Andreose presenterà in anteprima regionale il suo libro autobiografico “Un'educazione veneziana”, pubblicato da La Nave di Teseo. L’appuntamento prevede la partecipazione del pubblico per ascoltare la narrazione dell’autore, che discuterà del suo percorso di formazione e delle esperienze vissute a Venezia.
Venerdì 17 alle 18 lo scrittore Mario Andreose con il racconto autobiografico “Un'educazione veneziana” (La Nave di Teseo) sarà protagonista in anteprima regionale del quarto incontro della rassegna “I Colloqui dell’Abbazia. Il viaggio della carta geografica di Livio Felluga”, ospitata nella.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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