La scrittrice Anna Lina Molteni terrà un evento il 27 marzo alle 18 presso l’Abbazia, durante il quale presenterà in anteprima regionale il suo nuovo romanzo intitolato “Polissena Das”. L’appuntamento si svolgerà in un luogo pubblico e sarà aperto al pubblico interessato alla letteratura contemporanea. La presentazione rappresenta un momento di confronto tra l’autrice e i lettori presenti.

La scrittrice Anna Lina Molteni presenterà in anteprima regionale il 27 marzo alle 18 il romanzo “Polissena Das. In viaggio verso il Golem” (Ronzani editore). Un gradito ritorno della romanziera lombarda nella rassegna “I Colloqui dell’Abbazia. Il viaggio della carta geografica di Livio Felluga” curata e condotta da Elda Felluga e Margherita Reguitti, ospitata nell’Abbazia di Rosazzo, (Manzano – Ud). Il suo nuovo libro inizia con un escamotage letterario: “Nello sgombero di una farmacia del Borgo Teresiano vengono ritrovati due registri dell’epoca dell’Impero austro-ungarico, nei quali l’ultima proprietaria ha scritto a mano la storia che segue”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Anna Lina Molteni a I Colloqui dell'Abbazia

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