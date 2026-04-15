Marina Berlusconi se la prende col Fatto per l’articolo sull’idea di scendere in campo | la risposta è una lettera di insulti La replica di Corrias

Marina Berlusconi ha scritto una lettera indirizzata a Il Fatto Quotidiano e a Pino Corrias, criticando un articolo pubblicato lunedì scorso. Nell’articolo si parlava di una possibile candidatura politica della primogenita di Silvio Berlusconi e dei suoi progetti in tal senso. La replica di Berlusconi è stata molto dura e si è conclusa con una serie di insulti nei confronti dell’autore e del giornale.

Marina Berlusconi attacca Il Fatto Quotidiano e Pino Corrias per un articolo pubblicato nell’edizione di lunedì nel quale veniva ricostruito come la primogenita di Silvio Berlusconi stia meditando e iniziando a preparare un suo impegno diretto in politica. La numero uno di Mondadori ha scritto una lettera al sito Dagospia nel quale parla di “fantasie” dietro le quali, scrive, “si nascondono i peggiori tratti di un disprezzo per il genere femminile che, se vogliamo restare in campo evoluzionistico, definirei ‘cavernicolo’. Per non parlare di una spiccata attitudine a quello che i suoi colleghi progressisti chiamerebbero ‘body shaming'”. L’erede dell’ex presidente del Consiglio accusa Corrias di essere “un uomo prigioniero di idee tanto retrograde, misogine e profondamente ‘patriarcali'”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Marina Berlusconi se la prende col Fatto per l’articolo sull’idea di scendere in campo: la risposta è una lettera di insulti. La replica di Corrias Marina Berlusconi Rompe Il Silenzio: Ecco Cosa Dice Di Fabrizio Corona! Notizie correlate Marina Berlusconi contro Travaglio, la reazione all’articolo «cavernicolo» del Fatto «che disprezza le donne»: la letteraMarina Berlusconi scende in campo, ma per rispondere a tono all’articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano a firma di Pino Corrias, che la ritraeva... Marina Berlusconi: "Io scendere in campo? Fantasie. Dal Fatto disprezzo cavernicolo per il genere femminile""Dietro le tante fantasie che Pino Corrias scrive su di me - i miei testi attribuiti a Ciao Darwin, un presunto 'dialogue coach' per la mia voce, la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tajani e i Berlusconi siglano la (fragile) tregua di Cologno Monzese; Incontro fiume con Marina e Pier Silvio, Tajani prende tempo sul capogruppo; Marianna Aprile: Marina Berlusconi non scende in campo, ma governa; Incontro tra Pier Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi e Antonio Tajani | Forza Italia: Visione unitaria per il rilancio. Marina Berlusconi contro il Fatto: «Idee retrograde, misogine e patriarcali»La primogenita di Silvio Berlusconi definisce «fantomatica» la sua discesa in campo e risponde con durezza al tono dell’articolo, firmato da Pino Corrias, del giornale di Marco Travaglio: «Body shamin ... editorialedomani.it Marina Berlusconi contro Pino Corrias: Nessuna discesa in campo, solo misoginiaLettera durissima di Marina Berlusconi contro Pino Corrias: smentita la discesa in campo e accuse pesanti su misoginia e body shaming ... romait.it Forza Italia non ha combattuto e Tajani si è indebolito da solo: il progetto di Marina Berlusconi per il nuovo capogruppo Leggi qui - https://www.ilriformista.it/forza-italia-non-ha-combattuto-e-tajani-si-e-indebolito-da-solo-il-progetto-di-marina-berlusconi-per-il-n facebook Marina Berlusconi scrive a Dagospia contro il Fatto Quotidiano: “Disprezzano le donne” x.com