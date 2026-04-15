Marina Berlusconi ha commentato le speculazioni riguardanti un suo possibile coinvolgimento politico, definendole

"Dietro le tante fantasie che Pino Corrias scrive su di me - i miei testi attribuiti a Ciao Darwin, un presunto 'dialogue coach' per la mia voce, la solita fantomatica idea di una mia discesa in campo - si nascondono i peggiori tratti di un disprezzo per il genere femminile che, se vogliamo restare in campo evoluzionistico, definirei 'cavernicolo'. Per non parlare di una spiccata attitudine a quello che i suoi colleghi progressisti chiamerebbero 'body shaming'". È la secca replica che la presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, ha fatto pervenire a Dagospia per smentire l'articolo pubblicato ieri da Il Fatto Quotidiano e riportato oggi dal sito.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Marina Berlusconi: "Io scendere in campo? Fantasie. Dal Fatto disprezzo cavernicolo per il genere femminile"

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