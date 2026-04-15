Marina Berlusconi risponde al Fatto | La mia discesa in campo? Fantasie

Marina Berlusconi ha dichiarato di non voler entrare in politica, rispondendo alle domande di un quotidiano nazionale. Ha specificato che l’idea di candidarsi o di impegnarsi in attività politiche non rientra nei suoi progetti e ha definito questa ipotesi come “fantasie”. La figlia dell’ex premier ha precisato che non ci sono piani di questo tipo nel suo futuro.

La figlia primogenita di Silvio Berlusconi ha affermato di non aver alcuna intenzione di scendere in politica. Inoltre ha affermato di vedere in quell'articolo i tratti di una certa misoginia che definisce "cavernicola" Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori Editore, risponde con polso fermo con una lettera pubblicata suDagospiaall’articolo firmato da Pino Corrias delFatto Quotidiano.La primogenita di Silvio Berlusconiè categorica:non ha alcuna intenzione di scendere in politica. Non è certo la prima volta che gli ipotetici eredi politici di Silvio Berlusconi, Marina e Pier Silvio, siano protagonisti di fantasie che li vorrebbero rinvigorire i palazzi romani.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Marina Berlusconi risponde al Fatto: “La mia discesa in campo? Fantasie” Marina Berlusconi Rompe Il Silenzio: Ecco Cosa Dice Di Fabrizio Corona! Notizie correlate Marina Berlusconi: "Io scendere in campo? Fantasie. Dal Fatto disprezzo cavernicolo per il genere femminile""Dietro le tante fantasie che Pino Corrias scrive su di me - i miei testi attribuiti a Ciao Darwin, un presunto 'dialogue coach' per la mia voce, la... Marina Berlusconi contro Il Fatto Quotidiano dopo l'articolo di Pino Corrias: "Fantasie e body shaming"La replica di Marina Berlusconi al Fatto Quotidiano Gli attacchi del Fatto Quotidiano medaglie al valore Cosa aveva scritto Pino Corrias La replica... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incontro fiume con Marina e Pier Silvio, Tajani prende tempo sul capogruppo; Marianna Aprile: Marina Berlusconi non scende in campo, ma governa; Fi, dai Berlusconi fiducia a Tajani: visione unitaria per il rilancio; Tajani e i Berlusconi siglano la (fragile) tregua di Cologno Monzese. Marina Berlusconi: «Io in campo? La solita fantomatica idea. Contro di me un disprezzo cavernicolo per il genere femminile»Marina Berlusconi scrive a Dagospia e risponde a un articolo del Fatto quotidiano: «Quelle su di me sono idee retrograde, misogine e profondamente patriarcali» ... corriere.it Marina Berlusconi contro il Fatto: «Idee retrograde, misogine e patriarcali»La primogenita di Silvio Berlusconi definisce «fantomatica» la sua discesa in campo e risponde con durezza al tono dell’articolo, firmato da Pino Corrias, del giornale di Marco Travaglio: «Body shamin ... editorialedomani.it Forza Italia non ha combattuto e Tajani si è indebolito da solo: il progetto di Marina Berlusconi per il nuovo capogruppo Leggi qui - https://www.ilriformista.it/forza-italia-non-ha-combattuto-e-tajani-si-e-indebolito-da-solo-il-progetto-di-marina-berlusconi-per-il-n facebook Marina Berlusconi scrive a Dagospia contro il Fatto Quotidiano: “Disprezzano le donne” x.com