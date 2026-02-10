Marina Berlusconi sul referendum Giustizia | Io voterò Sì ma il mio non è spirito di rivalsa

Da ildifforme.it 10 feb 2026

Marina Berlusconi annuncia che voterà Sì al referendum sulla Giustizia, ma chiarisce che non si tratta di una rivalsa personale. La presidente di Fininvest e Mondadori esprime la sua posizione in un momento di grande attenzione politica, sottolineando l’importanza della separazione delle carriere e mantenendo uno sguardo attento anche alle dinamiche internazionali e alle alleanze politiche in Italia.

Marina Berlusconi annuncia il proprio sostegno al referendum Giustizia del 22 e 23 marzo, chiarendo che la scelta non è dettata da ragioni familiari o di appartenenza politica, ma da una valutazione di merito. Secondo la presidente di Fininvest e Mondadori, la separazione delle carriere “rappresenta una riforma necessaria” per garantire l’effettiva imparzialità dei giudici e superare quelle dinamiche che limiterebbero l’autonomia della magistratura stessa. Nel corso dell’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, l’imprenditrice sottolinea come il referendum non debba essere interpretato come un giudizio sull’operato del governo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

