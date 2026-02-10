Marina Berlusconi annuncia che voterà Sì al referendum sulla Giustizia, ma chiarisce che non si tratta di una rivalsa personale. La presidente di Fininvest e Mondadori esprime la sua posizione in un momento di grande attenzione politica, sottolineando l’importanza della separazione delle carriere e mantenendo uno sguardo attento anche alle dinamiche internazionali e alle alleanze politiche in Italia.

Marina Berlusconi annuncia il proprio sostegno al referendum Giustizia del 22 e 23 marzo, chiarendo che la scelta non è dettata da ragioni familiari o di appartenenza politica, ma da una valutazione di merito. Secondo la presidente di Fininvest e Mondadori, la separazione delle carriere “rappresenta una riforma necessaria” per garantire l’effettiva imparzialità dei giudici e superare quelle dinamiche che limiterebbero l’autonomia della magistratura stessa. Nel corso dell’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, l’imprenditrice sottolinea come il referendum non debba essere interpretato come un giudizio sull’operato del governo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Marina Berlusconi sul referendum Giustizia: “Io voterò Sì, ma il mio non è spirito di rivalsa”

Approfondimenti su Marina Berlusconi Referendum

Marina Berlusconi annuncia che voterà sì al referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo.

Marina Berlusconi ha deciso di votare sì al referendum sulla giustizia del 22-23 marzo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Marina Berlusconi Referendum

Argomenti discussi: Referendum giustizia, Marina Berlusconi: come voterà la presidente di Fininvest e perché; Referendum, Marina Berlusconi in campo: Voterò sì, è la cosa giusta; Il Sì di Marina Berlusconi al referendum: Per spezzare un giogo che soffoca tutti, per la terzietà dei giudici; Marina Berlusconi: Giustizia condizionata da un mercato di nomine. Da Trump legge del più forte, prevaricazione, affarismo.

Giustizia, Marina Berlusconi: Al referendum del 22-23 marzo voterò sìLa presidente di Fininvest e Mondadori: C'è un vergognoso mercato delle nomine, la separazione delle carriere è necessaria per tutti ... tgcom24.mediaset.it

Il Sì di Marina Berlusconi al referendum: Per spezzare un giogo che soffoca tutti, per la terzietà dei giudiciLa presidente di Fininvest, primogenita di Silvio Berlusconi, parla di occasione irripetibile, perché c’è una ... huffingtonpost.it

Al referendum del 22-23 marzo voterò Sì. E non per il mio cognome, né per spirito di parte, ma perché è la cosa giusta". Lo afferma, in un'intervista al Corriere della Sera, Marina Berlusconi, primogenita di Silvio Berlusconi e presidente di Fininvest e Mond - facebook.com facebook

#Referendum, Marina #Berlusconi: voto sì, mercato nomine vergognoso #giustizia x.com