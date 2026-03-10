Che cosa sono le proteine? La scienza spiegata ai bambini
Una ricercatrice dell’Università di Padova ha avviato un ciclo di laboratori dedicati ai bambini, con l’obiettivo di spiegare cosa sono le proteine attraverso attività pratiche e divertenti. Gli incontri sono pensati per avvicinare i più giovani alla scienza, stimolando curiosità e partecipazione. La proposta si rivolge ai piccoli interessati a scoprire il mondo delle molecole in modo semplice e coinvolgente.
Avvicinare i più piccoli alla scienza attraverso il gioco, l’esperienza e la curiosità. È questo l’obiettivo del ciclo di laboratori dedicati alle proteine ideati e condotti da Cinzia Franchin, ricercatrice del dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Padova, in programma tra marzo e aprile alla fondazione Santa Capitanio di Piove di Sacco. Il ciclo, avviato lo scorso 5 marzo, prevede 8 incontri e si concluderà il 30 aprile. Il progetto, pensato per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, prevede sette incontri: tre dedicati all'infanzia e quattro alle classi della primaria. Si tratta di un’esperienza pilota che potrebbe diventare un modello replicabile in futuro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
