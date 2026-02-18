Juventus la rimonta è possibile? I precedenti non sorridono ai bianconeri Ecco tutti i dettagli

Juventus, i precedenti non sorridono ai bianconeri. Nessuna italiana ha mai ribaltato in Champions League il risultato dopo aver subito cinque reti. La notte di Istanbul ha lasciato in dote un fardello pesantissimo che la Juventus dovrà provare a scollarsi di dosso in una gara di ritorno che sa già di storia. Il 5-2 subito in terra turca non è solo un punteggio difficile da rimontare, ma rappresenta un confine statistico che finora si è rivelato invalicabile per le formazioni del nostro campionato. Per sperare ancora nella qualificazione, la Vecchia Signora è chiamata a un’impresa che non ha precedenti nel calcio italiano moderno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus-Roma, arbitra Sozza: i precedenti sorridono ai giallorossiJuventus-Roma, arbitra Sozza: un incrocio che storicamente premia i giallorossi.

Belghali Juventus, spunta questa nuova idea come possibile rinforzo per la fascia destra: scout bianconeri già in azione al Bentegodi! I dettagliLa Juventus valuta nuove opzioni per rinforzare la fascia destra, con Belghali del Verona al centro delle attenzioni degli scout bianconeri.

Argomenti discussi: Juventus-Lazio 2-2, rimonta bianconera con il pareggio di Kalulu al 96'; McKennie e Kalulu, la Juve rimonta la Lazio sul finale: Vlahovic esulta così; La Juve e una rimonta quasi impossibile. Ma fare bene sarà la benzina necessaria; Serie A, Juventus Lazio 2-2. Rimonta incredibile e pari in extremis: gol e highlights.

La Juventus ha perso 5-2 contro il Galatasaray nell’andata dei playoff di Champions LeagueSi è giocata nel tardo pomeriggio di martedì l’andata dei playoff di Champions League maschili di calcio tra Galatasaray e Juventus: è finita 5 a 2 per la squadra turca. È una sconfitta netta e ... ilpost.it

Il Galatasaray punisce la Juventus con un 5-2 e si avvicina alla partita tra Tottenham e LiverpoolIl Galatasaray ha quasi eliminato la Juventus dalla competizione, ma l'italiano punterà a una rimonta improbabile la prossima settimana. gamereactor.it

Ad Istanbul è stata una debacle, 5-2 per i turchi Tra una settimana all'Allianz Stadium c'è la gara di ritorno, servono almeno 3 gol di scarto per andare ai supplementari Domanda secca: quante chance di rimonta ha la Juventus #JuventusGalatasaray facebook

Dopo un primo tempo vivace nel quale la #Juventus ha costruito la rimonta sul provvisorio vantaggio turco, un secondo tempo contrassegnato da errori individuali e collettivi. E il crollo imprevedibile. Rimonta molto difficile. #GalatasarayJuventus x.com