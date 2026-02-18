Juventus la rimonta è possibile? I precedenti non sorridono ai bianconeri Ecco tutti i dettagli

La Juventus ha subito una sconfitta pesante in Champions League, cosa che rende difficile pensare a una rimonta. La storia recente parla chiama di situazioni simili, con nessuna squadra italiana che è riuscita a recuperare un risultato così sfavorevole. La squadra di Allegri deve affrontare una sfida complicata, soprattutto considerando che nessuno ha mai ribaltato in Europa un punteggio così sfavorevole. La partita si avvicina e i tifosi aspettano di vedere se i bianconeri potranno sorprendere.

Juventus, i precedenti non sorridono ai bianconeri. Nessuna italiana ha mai ribaltato in Champions League il risultato dopo aver subito cinque reti. La notte di Istanbul ha lasciato in dote un fardello pesantissimo che la Juventus dovrà provare a scollarsi di dosso in una gara di ritorno che sa già di storia. Il 5-2 subito in terra turca non è solo un punteggio difficile da rimontare, ma rappresenta un confine statistico che finora si è rivelato invalicabile per le formazioni del nostro campionato. Per sperare ancora nella qualificazione, la Vecchia Signora è chiamata a un’impresa che non ha precedenti nel calcio italiano moderno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

