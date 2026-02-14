Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato un messaggio di auguri per Angel Di Maria, che oggi compie 35 anni. La società ha condiviso una foto dell'ex campione del mondo, accompagnata da parole di stima e affetto. La squadra ha deciso di mandare gli auguri sui social, ricordando i momenti più belli vissuti insieme. I tifosi hanno subito commentato con entusiasmo, esprimendo gratitudine per le emozioni regalate dall'argentino.

Compleanno Di Maria, il tributo social del club al fuoriclasse argentino nel giorno della sua festa tra ricordi e affetto dei tifosi. In una giornata speciale come quella di San Valentino, il pensiero del mondo bianconero vola verso un fuoriclasse che, seppur per una sola stagione, ha illuminato l’Allianz Stadium con la sua classe infinita. La Juventus non ha dimenticato la ricorrenza e ha voluto celebrare pubblicamente il compleanno di Angel Di Maria, che oggi spegne le candeline. Attraverso i propri canali ufficiali, la società ha condiviso un messaggio di auguri per l’ ex campione del mondo, un gesto che testimonia il rispetto e l’affetto rimasto intatto nonostante le strade si siano divise ormai da tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Compleanno Di Maria: la Juve fa gli auguri sui social al suo ex campione del mondo. Il messaggio – FOTO

La Juventus su X augura buon compleanno a Di MariaLa Juventus, sul proprio account X, augura buon compleanno ad Angel Di Maria, ex ala dei bianconeri, attualmente in forza agli argentini del Rosario Central, che compie oggi 38 anni. tuttojuve.com

