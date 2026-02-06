Perché Colpa dei sensi non va in onda stasera | il motivo del cambio di programmazione su Canale 5

. Perché Colpa dei sensi non va in onda questa sera, 6 febbraio 2026, su Canale 5 in prima visione? La popolare fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik non va in onda come inizialmente previsto oggi, venerdì. Per quale motivo? Mediaset ha deciso di non programmare la serie contro la seguitissima cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che verrà trasmessa questa sera da Rai 1. Per questo oggi non va in onda Colpa dei sensi. Al suo posto in prima serata su Canale 5 una nuova puntata della soap Io sono Farah, in onda subito dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Tpi.it

La seconda puntata di "Colpa dei Sensi" con Gabriel Garko non andrà in onda questa sera su Canale 5.

Questa sera su Canale 5, "Colpa dei sensi" non andrà in onda come previsto.

