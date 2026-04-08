L’ex giocatore del Milan Josè Altafini ha commentato le recenti accuse rivolte a Allegri, affermando di non comprendere le ragioni di tali critiche. Ha inoltre sottolineato come l’allenatore abbia preso la squadra e l’abbia resa competitiva. Nel corso delle sue dichiarazioni, Altafini ha anche menzionato alcuni nomi di giocatori consigliati per il mercato del club.

José Altafini, ex storico attaccante del Milan per sette stagioni, ha voluto rilasciare un'intervista ai microfoni di 'Tuttosport'. L'ex rossonero ha voluto toccare diversi temi: prima si è soffermato sulle critiche ad Allegri, poi ha voluto dare qualche consiglio sul mercato. Ecco, di seguito, le sue parole: Sulle critiche ad Allegri per il suo operato: "Non capisco proprio queste accuse. Ha preso il Milan reduce da un anno difficile e che veniva da un ottavo posto. L'ha riportato ad essere competitivo e nelle prime posizioni senza particolari acquisti di alto livello. Mica sono arrivati van Basten e Gullit in estate! Con i giocatori attualmente a disposizione ha ottenuto il massimo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Altafini: “Non capisco le accuse ad Allegri. Ha preso il Milan e l’ha reso competitivo”

Pellegatti: “Il Milan ha preso André, ma ora certezze. Ecco le priorità di Allegri”Il Milan continua la sua stagione, ma pensa già ai possibili colpi di calciomercato.

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