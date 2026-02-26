Thorsby in vista del Milan | E’ una squadra che ha grande qualità

In vista della prossima partita, un giocatore ha commentato la prestazione della squadra avversaria, sottolineando la loro qualità tecnica. Durante la conferenza stampa, ha parlato delle caratteristiche principali dell’avversario e delle sfide da affrontare. Le sue parole si sono concentrate sull’importanza di prepararsi al meglio per affrontare un avversario forte e competitivo. La squadra si prepara dunque con attenzione alla sfida imminente.

“Sappiamo tutti come funziona nel mondo del calcio, ci sono momenti e momenti. Quando non si vince possono esserci delle difficoltà, ma è solo attraverso il gruppo che se ne può uscire. Qui il gruppo c’è, è sano e ha tutte le possibilità per cambiare la situazione: in carriera mi è già capitato di vivere fasi del genere e so che le possiamo superare, serve impegnarsi ancora di più”. LEGGI ANCHE: Milan, aria di cambiamenti? Estupinan ai saluti. Ecco il nome a centrocampo! Che partita ti aspetti contro il Milan? In carriera lo hai incontrato dieci volte, ma senza vincere. “Sicuramente è una squadra che ha grande qualità, per giocarcela dovremo essere perfetti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

