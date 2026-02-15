Milan senti Marcolin | Modric usa l’esterno come il piatto per un giocatore normale Allegri …

Dario Marcolin ha commentato il gol di esterno di Luka Modric durante Pisa-Milan, attribuendo il suo tiro preciso all’uso insolito dell’esterno come se fosse un piatto. Marcolin ha sottolineato come il modo di giocare del croato sia diverso da quello di un calciatore normale, evidenziando anche le scelte di Allegri nel utilizzare certi schemi. La sua analisi si concentra sulle tecniche di Modric, che sfrutta l’esterno del piede come fosse uno strumento di precisione.

Nel post partita di Pisa-Milan su 'DAZN', Dario Marcolin, ex calciatore di Lazio e Napoli tra le altre, ha commentato la vittoria dei rossoneri allenati da Massimiliano Allegri. In particolare, l'opinionista si è voluto soffermare sulla giocata di Luka Modric che ha deciso la gara e ha regalato i tre punti al Diavolo. Parliamo ovviamente del tocco di esterno con cui il Pallone d'Oro croato ha battuto nel finale il portiere del Pisa Nicolas. Questo è ormai riconosciuto come il suo marchio di fabbrica e l'ex giocatore di Serie A ha voluto rendergli omaggio. In più, Dario Marcolin ha parlato anche di Allegri e di uno dei suoi tanti punti di forza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Massimiliano Allegri ha commentato la sua partita contro il Pisa, sottolineando che Modric si è dimostrato un giocatore straordinario, anche se la serata non è stata facile.

Dario Marcolin ha commentato la partita Pisa-Milan, spiegando che Rabiot è più importante di McTominay in questo momento.

