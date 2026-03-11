Florenzi | Scudetto? Vince l’Inter Con Allegri il Milan in Champions ci arriva

Alessandro Florenzi, ex calciatore del Milan dal 2021 al 2025, ha rilasciato un’intervista in cui ha affermato che l’Inter si aggiudicherà lo scudetto e che il Milan, sotto la guida di Allegri, riuscirà a qualificarsi per la Champions League. Florenzi ha espresso le sue opinioni sulla stagione e sulle prospettive delle due squadre italiane.

Le parole di Alessandro Florenzi post scudetto 2022: «Non sono andato alla finale di Conference League della Roma perché giocavo nel Milan? Vero, avevo il biglietto. Non andai perché avevamo appena vinto il campionato e avevo degli impegni». Su chi vincerà lo scudetto secondo lui: «L’Inter. Milan e Roma in Champions? Allegri penso proprio di sì, Gasperini se la può giocare». Secondo Florenzi perciò, a spuntarla sarebbe l'Inter, con i rossoneri che conquisteranno sicuramente la qualificazione in Champions League, obiettivo dichiarato da Massimiliano Allegri più e più volte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Max Allegri guarda da un'altra parte, fa finta di niente, cammina sulla scena del delitto come se nulla fosse accaduto.

