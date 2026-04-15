Marco Travaglio si scaglia contro i Berlusconi | Tajani è stato convocato a Mediaset per ricevere ordini
Marco Travaglio ha criticato duramente Mediaset, in particolare Pier Silvio e Marina Berlusconi, accusandoli di coinvolgimento nelle questioni politiche di Forza Italia. Secondo quanto riferito, Travaglio sostiene che Tajani sia stato convocato presso la sede dell’azienda per ricevere ordini, sollevando una polemica pubblica sulla presunta interferenza dei vertici di Mediaset nelle scelte politiche del partito.
Marco Travaglio si scaglia duramente contro Mediaset, in particolare contro Pier Silvio e Marina Berlusconi, accusandoli di entrare nelle dinamiche politiche di Forza Italia, in maniera inaccettabile.🔗 Leggi su Fanpage.it
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