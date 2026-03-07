Il Real FQ gioca d’anticipo Ed è match point salvezza

Il Real Forte Querceta affronta oggi alle 14,30 la Pro Livorno Sorgenti in un match decisivo per la salvezza. La partita si svolge sul campo della formazione ospite, e rappresenta un'occasione importante per il team toscano di ottenere punti fondamentali nella classifica. La sfida si presenta come un momento cruciale per il proseguimento del campionato del Real FQ.

È un match point salvezza quello che si gioca oggi il Real Forte Querceta sul campo della Pro Livorno Sorgenti (alle 14,30). In casa di vittoria, infatti i versiliesi ipotecherebbero la permanenza in Eccellenza: uno scenario difficilmente pronosticabile a inizio 2026, quando la squadra navigava nei bassifondi. Gli ultimi risultati hanno invece cambiato (per ora.) le sorti della stagione, avvicinando l’obiettivo stagionale. Certo, la gara di Livorno sarà molto dura, l’avversario è una diretta concorrente e sta attraversando un ottimo momento di forma; ma il Real FQ ha dalla sua la serenità di chi può giocare con due risultati su tre a disposizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

