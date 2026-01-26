Deblattizzazione il Comune gioca d' anticipo | a breve l' avvio del primo ciclo

Il Comune di Francavilla Fontana si prepara ad avviare il primo ciclo di deblattizzazione della rete fognaria cittadina, sia bianca che nera. L'assessore alle Politiche Ambientali, Vanni Calò, ha richiesto ufficialmente l'intervento tramite gli uffici di Urbanistica e Ambiente. Questa iniziativa mira a migliorare la gestione e la salute ambientale del territorio, anticipando eventuali problematiche legate all'accumulo di agenti nocivi nelle reti fognarie.

"Seguiamo con grande attenzione l'evolversi della situazione - conclude Vanni Calò - e siamo in costante contatto con gli uffici e i soggetti preposti per monitorare l'efficacia degli interventi. L'obiettivo è arginare quanto più possibile il disagio causato dalla presenza delle blatte, intervenendo in maniera tempestiva e programmata". L'Amministrazione comunale continuerà a vigilare sull'andamento delle operazioni, valutando eventuali ulteriori misure da adottare, nella consapevolezza che la prevenzione e la collaborazione tra enti e gestori rappresentano strumenti fondamentali per affrontare in modo efficace questa problematica.

