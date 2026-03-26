Il Consiglio regionale delle Marche si riunirà martedì 31 marzo, a partire dalle ore 10, per una seduta che si svolgerà in parte in modalità assembleare aperta. La convocazione è legata alla celebrazione della Giornata regionale dedicata a Carlo Urbani, prevista dalla legge regionale. La sessione si svolgerà con l’obiettivo di discutere questioni legate alla giornata commemorativa e altri temi all’ordine del giorno.

Seduta del Consiglio regionale delle Marche convocata per martedì 31 marzo a partire dalle ore 10. Prima parte dei lavori in seduta assembleare aperta per la Giornata regionale “ Carlo Urbani ” prevista dalla legge regionale n.422020 al fine di ricordare e celebrare le azioni del medico marchigiano in campo umano, professionale e scientifico. Nel programma interventi di parte istituzionale e testimonianze. Prevista anche la presentazione di un’esperienza didattica degli studenti dell’IIS “Volterra-Elia” di Torrette di Ancona, segnalata dal Museo “Carlo Urbani” di Castelplanio. Successivamente l’Assemblea procederà i lavori in seduta ordinaria con diversi punti all’ordine del giorno, prevista la seconda votazione sulla delibera di modifica dello Statuto regionale relativa alla composizione numerica della Giunta regionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marche, prossimo consiglio regionale il 31 marzo. Seduta per la Giornata “Carlo Urbani”

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