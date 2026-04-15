mara venier lascia domenica in ma punta ad harem

Mara Venier sta per lasciare il suo ruolo alla guida di Domenica In. Dopo questa decisione, la conduttrice ha manifestato l’intenzione di tornare in televisione con Harem, un programma che ha condotto in passato e che vorrebbe rilanciare. Harem è un format con una lunga storia, precedentemente condotto da Catherine Spaak. La Venier ha espresso l’obiettivo di portarlo di nuovo in onda in futuro.

Harem è un programma anticamente condotto da Catherine Spaak e che Mara Venier vorrebbe riportare in auge, non appena lascerà Domenica In Questa trasmissione era andata in onda dal 1987 al 2002 con la conduzione di Catherine Spaak e aveva al centro temi femminili e sessuali. L’idea di Venier è sperimentare qualcosa di diverso rinnovando il format, svela Giuseppe Candela. L’ha sempre detto e mai l’ha fatto ma stavolta sembra certo il fatto cheMara Venier dopo 17 anni sia pronta ad abbandonare la conduzione di Domenica In. Il programma quindi è pronto ad un profondo cambiamento e, soprattutto al cambio di conduzione. In pole position c’èAlberto Matano, volto scelto dalla stessa conduttrice.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Mara Venier a Domenica In: La fine di un'era #shorts

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