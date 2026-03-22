Ci sarà un perché Mara Venier lascia Domenica In | l’indiscrezione

Negli ultimi giorni si parla con insistenza del futuro di Mara Venier a Domenica In. Lo storico contenitore di Rai 1, appuntamento fisso della domenica pomeriggio, potrebbe infatti andare incontro a cambiamenti dal 2027, alimentando voci su un possibile passo indietro della conduttrice. Per ora, però, non esistono conferme ufficiali: solo indiscrezioni che rimbalzano. Il punto è semplice: Domenica In è uno dei programmi più longevi della tv italiana e negli ultimi anni è stata proprio Venier a rilanciarlo, rendendolo di nuovo centrale nel palinsesto. Il suo stile, fatto di interviste emotive, leggerezza e relazione diretta con gli ospiti, ha riportato il programma tra i più seguiti della fascia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Leggi anche: “Ci sarà un perché”, Mara Venier lascia davvero Domenica In nel 2027?

Mara Venier lascia Domenica In: “Quest’anno non dico nulla, ci sarà un perché”Lo ha ripetuto più volte negli ultimi anni, quasi come un mantra, senza però mai tradurre le parole in un addio definitivo.

Una selezione di notizie su Mara Venier

Temi più discussi: Mara Venier e Teo Mammucari, lite in diretta a Domenica In: Tu sei un pirla perché non capisci i momenti; Domenica In, parla Mara Venier: Con Teo ci ho creduto, credevo che potesse andare. Dove ci sono io, lui non ci può stare; Mara Venier lascia Domenica In: Quest’anno non dico nulla, ci sarà un perché; Mara Venier non condurrà Domenica In, l'ipotesi di un addio si fa concreta e apre la strada a nuove conduzioni.

Ci sarà un perché, Mara Venier lascia davvero Domenica In nel 2027?Domenica In 2027 e Mara Venier: possibile addio alla conduzione. Ecco cosa sappiamo e le ultime indiscrezioni sul futuro del programma. novella2000.it

Mara Venier lascia Domenica In: Quest’anno non dico nulla, ci sarà un perchéDopo la querelle tra Teo Mammucari e Peppe Iodice, Mara Venier è pronta a lasciare Domenica In, il programma simbolo della sua carriera ... dilei.it

"Peppe Peppe t'abbiamo portato fortuna!!!" Mara Venier è tornata ad ospitare Peppe Iodice a Domenica In dopo il caos della scorsa settimana per le battute di Teo Mammucari. Lunga intervista di zia Mara con il comico napoletano che ha parlato dei suoi inizi, facebook

Mara Venier apre la puntata di Domenica In da sola, gli effetti immediati del caso Teo Mammucari x.com