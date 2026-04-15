Mara Venier di quale programma tv si parla dopo Domenica In

Dopo aver concluso la sua lunga collaborazione con il programma di domenica pomeriggio, Mara Venier è al centro di molte conversazioni riguardo alle sue prossime apparizioni televisive. Non sono ancora stati annunciati dettagli ufficiali su eventuali nuovi progetti o programmi a cui prenderà parte. La sua presenza nel mondo dello spettacolo rimane comunque molto seguita dal pubblico e dai media.

Il futuro televisivo di Mara Venier continua a essere uno dei temi più discussi nel panorama dello spettacolo italiano. Nelle ultime settimane, infatti, si sono moltiplicate le voci su un possibile addio della conduttrice a Domenica In, programma simbolo di Rai Uno che da anni porta avanti con successo e grande affetto del pubblico. Un’ipotesi che ciclicamente torna a far parlare, alimentando curiosità e interrogativi sul destino della storica presentatrice. >> “Belen nuova conduttrice”. Colpo di scena Mediaset: prende il suo posto nel programma A riaccendere il dibattito è stato il giornalista Giuseppe Candela, che nell’ultimo numero del magazine Chi ha analizzato proprio le prospettive future della conduttrice.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Crans-Montana: il racconto della madre di Achille Barosi - Domenica In 22/02/2026

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