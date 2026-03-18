Durante la puntata di Domenica In, Mara Venier ha commentato il rapporto con il suo co-conduttore Teo Mammucari, affermando che se ha un ospite, Mammucari non entra più in studio. La conduttrice ha parlato del cambiamento nel loro modo di lavorare, senza entrare in dettagli o motivazioni, limitandosi a condividere la sua esperienza del momento. La discussione si è concentrata su questa decisione presa durante la trasmissione.

Il pomeriggio della domenica italiana non è mai stato incandescente. Al centro del grande tumulto degli ultimi giorni, c’è il rapporto tra la “Signora della Domenica”, Mara Venier, e il suo co-conduttore Teo Mammucari. E dopo giorni di indiscrezioni e voci su presunti “ultimatum”, la conduttrice ha deciso di parlare per raccontare cosa sia realmente accaduto nel dietro le quinte del programma di Rai1. La verità di Mara Venier. La scintilla che ha avviato la polemica è scoppiata durante l’ultima puntata del 15 marzo, in un momento di profonda commozione per la conduttrice. Si trattava del saluto a Marco, storico cameraman Rai che andava in pensione dopo trentotto anni di onorata carriera. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mara Venier parla del caso Mammucari a Domenica In: “Se ho un ospite non entra più”

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Una raccolta di contenuti su Mara Venier

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E' Mara Venier adesso a parlare, spiega che cosa è successo con Mammucari e anche quello che accadrà domenica prossima su Rai 1 https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/mara-venier-rompe-il-silenzio-e-spiega-cosa-fara-adesso-teo - facebook.com facebook

Né Carlo Conti né Bianca Guaccero condurrà #DallaStradaAlPalco, come scritto erroneamente da qualche giornalista. Il programma, dal 10 aprile su Rai 1, sarà senza conduttore e sia Bianca sia Carlo siederanno in giuria, accanto a Mara Venier e Nino Fras x.com