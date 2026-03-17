Peppe Iodice torna a Domenica In Mara Venier e Teo Mammucari non si parlano dopo uno scontro in studio

Il comico napoletano torna a Domenica In dopo un episodio in cui Mara Venier e Teo Mammucari non si sono rivolti la parola. La sua presenza è prevista per la prossima domenica, in un'intervista che sarà definita come

Il comico napoletano tornerà domenica prossima per un'intervista "riparatoria" dopo il caos con Teo Mammucari. Fonte interna Rai a Fanpage.it: "Lui e Mara ora non si parlano". Intanto, il figlio di Venier a Fanpage.it chiarisce come sarebbero andate le cose. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Peppe Iodice dopo Domenica In: “Non voglio parlare di Mammucari. Mi rimane solo l’affetto di Mara Venier”Peppe Iodice risponde a Radio Marte sull'attacco di Mammucari a Domenica In: "Non voglio parlarne, voglio pensare al film. Teo Mammucari attacca Peppe Iodice a Domenica In: “Due domande e mandalo via”Teo Mammucari interrompe l'ospitata di Peppe Iodice a Domenica In e senza aver visto il film attacca: "È imbarazzante, non fa ridere, tre minuti e... Approfondimenti e contenuti su Peppe Iodice Temi più discussi: Il mito di Maradona in Mi batte il corazon, film con cui Peppe Iodice debutta al cinema; Mi batte il corazon, il debutto al cinema di Peppe Iodice - 15/03/2026; Peppe Iodice dopo Domenica In: Non voglio parlare di Mammucari. Mi rimane solo l'affetto di Mara Venier; Teo Mammucari e la battuta in tv sul film di Peppe Iodice: Il 19 esce, ma il 21 lo tolgono. Mara, caccialo via. Solidarietà social per il comico napoletano. Tre minuti e caccialo via: Mammucari e la battuta su Peppe Iodice che fa discutereDurante la puntata di Domenica In del 15 marzo è andato in scena uno dei momenti più imbarazzanti della stagione televisiva. Il comico napoletano Peppe Iodice era stato invitato ... tuttonapoli.net Peppe Iodice dopo Domenica In: Non voglio parlare di Mammucari. Mi rimane solo l’affetto di Mara VenierPeppe Iodice risponde a Radio Marte sull'attacco di Mammucari a Domenica In: Non voglio parlarne, voglio pensare al film ... fanpage.it Intervenuto a Radio Marte, Peppe Iodice ha commentato con eleganza l’uscita infelice di Teo Mammucari durante la sua ospitata al programma Domenica In. Il comico napoletano è stato accolto dalla conduttrice Mara Venier per presentare il suo primo film, M - facebook.com facebook Attacco di Teo Mammucari a Peppe Iodice o gag uscita male Voi che ne pensate #Striscialanotizia #DomenicaIn x.com