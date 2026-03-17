Peppe Iodice torna a Domenica In Mara Venier e Teo Mammucari non si parlano dopo uno scontro in studio

Da fanpage.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comico napoletano torna a Domenica In dopo un episodio in cui Mara Venier e Teo Mammucari non si sono rivolti la parola. La sua presenza è prevista per la prossima domenica, in un'intervista che sarà definita come

Il comico napoletano tornerà domenica prossima per un'intervista "riparatoria" dopo il caos con Teo Mammucari. Fonte interna Rai a Fanpage.it: "Lui e Mara ora non si parlano". Intanto, il figlio di Venier a Fanpage.it chiarisce come sarebbero andate le cose. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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